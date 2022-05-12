Подполковник рассказал, как ВСУ устраивают "сафари" на "кадыровцев"
Глава Управления СБУ в Харьковской области подполковник Роман Дудин рассказал, что ВСУ устраивают "сафари" на "кадыровцев", которые пришли в Украину с войной. Его слова передает "АрмияInform".
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Так, по словам подполковника, как только украинские защитники узнают о местонахождении "кадыровцев", сразу же открывают на них "сафари".
"Наши ребята достигли уже такого цинизма в хорошем смысле этого слова, что, как только узнают о нахождении данной категории лиц ("кадыровцев") в регионе, открывают своеобразное сафари на них", – говорит он.
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Глава харьковского СБУ объясняет, что ВСУ пытаются ударить по району нахождения "кадыровцев", что-то туда запустить, чтобы они прекратили свое существование.
Напомним, ранее ВСУ показали, как освобождают Украину село за селом.
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