Подполковник рассказал, как ВСУ устраивают "сафари" на "кадыровцев"

Украинские военные сразу же пытаются ударить по региону, где те находятся.

Глава Управления СБУ в Харьковской области подполковник Роман Дудин рассказал, что ВСУ устраивают "сафари" на "кадыровцев", которые пришли в Украину с войной. Его слова передает "АрмияInform".

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Так, по словам подполковника, как только украинские защитники узнают о местонахождении "кадыровцев", сразу же открывают на них "сафари".

"Наши ребята достигли уже такого цинизма в хорошем смысле этого слова, что, как только узнают о нахождении данной категории лиц ("кадыровцев") в регионе, открывают своеобразное сафари на них", – говорит он.

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Глава харьковского СБУ объясняет, что ВСУ пытаются ударить по району нахождения "кадыровцев", что-то туда запустить, чтобы они прекратили свое существование.

Напомним, ранее ВСУ показали, как освобождают Украину село за селом.

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