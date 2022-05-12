Подоляк призвал Запад не медлить с эмбарго на нефть РФ

По мнению чиновника, решительность политиков в 1938 году могла быть помочь избегать Второй мировой.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал мировых лидеров действовать решительнее, и провел аналогии со Второй мировой войной. Об этом чиновник написал в Твиттере.

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По мнению Подоляка, если бы политики действовали решительнее в 1938 году, можно было бы избежать Второй мировой войны. Однако заигрывание с агрессором и стран принесли в последствии миллионы человеческих трагедий.

В связи с этим представитель ОП просил Запад быть решительнее по отношению к России.

"История не простит, если мы наступим на эти грабли снова. Евросоюз должен немедленно ввести эмбарго на российскую нефть. Времени нет," - заключил Подоляк.

Ранее мы писали, что у боевиков не получается полностью восстановить подразделения, которые были выведены из Украины. Со складов долгосрочного хранения, в большинстве, технику даже не доставляют до подразделений. Но ее заставляют принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.