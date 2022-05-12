Верещук сообщила подробности операции по эвакуации военных из "Азовстали"

Россияне отказались от процедуры экстракшн, говорит она.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила подробности специальной операции по освобождению и эвакуации из "Азовстали" раненых военных. Ее слова передает "ТСН".

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Так, Верещук говорит, что в данный момент продолжаются переговоры. Россия отказалась от процедуры экстракшн, вывоза людей в третью страну. Они предлагают лишь капитуляцию.

"Как вы знаете, наши ребята не соглашаются сложить оружие. На сегодняшний день есть лишь один единственный путь – идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов", – добавила она.

По словам политика, первый этап будет заключаться в эвакуации тяжелораненых.

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Верещук подчеркивает, что прошлые переговоры об освобождении военных с "Азовстали" были прекращены, начался новый раунд.

"Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и теробороны. Ребят надо спасать. Все нуждаются в спасении", – подытожила она.

Ранее сообщалось, что несмотря на тяжелую ситуацию, бойцы с "Азовстали" продолжают контратаковать.

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