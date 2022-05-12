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"Не лучше Бучи": Как выглядят освобожденные районы Харьковщины

Украинские защитники освобождают все больше населенных пунктов области.
"Не лучше Бучи": Как выглядят освобожденные районы Харьковщины
Харьковская область - что осталось после оккупации. / t.me/karpatska_sich

В сети появились снимки, как выглядят населенные пункты Харьковской области после того, как ВСУ отогнали российских захватчиков. "Картина", которую оставили после себя оккупанты, не лучше Бучи, Ирпени, Гостомеля и других городов Украины. 

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Братские могилы с убитыми мирными жителями, разбитая военная техника, разрушенная инфраструктура и жилые массивы - все это принес в область "русский мир". 

Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich
Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich

Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich
Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich

Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich
Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich

Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich
Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich

Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich
Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich

Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich
Что осталось после оккупантов в Харьковской области. / t.me/karpatska_sich

Ранее мы писали, что добровольцы показали, как ликвидировали с дрона боевиков на южном направлении. Есть раненые и погибшие среди личного состава рашистов.

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