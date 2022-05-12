"Не лучше Бучи": Как выглядят освобожденные районы Харьковщины
Украинские защитники освобождают все больше населенных пунктов области.
В сети появились снимки, как выглядят населенные пункты Харьковской области после того, как ВСУ отогнали российских захватчиков. "Картина", которую оставили после себя оккупанты, не лучше Бучи, Ирпени, Гостомеля и других городов Украины.
Читайте также: Российские войска из РСЗО обстреляли Харьковщину: есть погибшийБратские могилы с убитыми мирными жителями, разбитая военная техника, разрушенная инфраструктура и жилые массивы - все это принес в область "русский мир".
Ранее мы писали, что добровольцы показали, как ликвидировали с дрона боевиков на южном направлении. Есть раненые и погибшие среди личного состава рашистов.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: