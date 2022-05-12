Она стала добровольно сотрудничать с российскими оккупантами.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении председателю Волчанского районного суда Харьковской области, которая стала добровольно сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, фигурантка вступила в сговор с представителями РФ, которые временно оккупировали город Волчанск. Она призывала судей и работников аппарата Волчанского районного суда сотрудничать с российскими оккупантами. Кроме того, она предлагала местным правоохранителям сотрудничать с оккупантами.

Следователи ГБР по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пощады предателям Украины не будет. Он не исключил, что некоторые из них могут получить "награду уже сейчас".

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