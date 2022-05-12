Почта
 

Она стала добровольно сотрудничать с российскими оккупантами.

 |  Автор: Виталий Кулак
Она стала добровольно сотрудничать с российскими оккупантами.
Подозреваемая в преступлении / gp.gov.ua

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении председателю Волчанского районного суда Харьковской области, которая стала добровольно сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, фигурантка вступила в сговор с представителями РФ, которые временно оккупировали город Волчанск. Она призывала судей и работников аппарата Волчанского районного суда сотрудничать с российскими оккупантами. Кроме того, она предлагала местным правоохранителям сотрудничать с оккупантами.

Следователи ГБР по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Досудебное следствие продолжается.

Читайте также: "Элита" армии РФ боится воевать в Украине - перехват СБУ

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пощады предателям Украины не будет. Он не исключил, что некоторые из них могут получить "награду уже сейчас".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK