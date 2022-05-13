Установлены личности пяти убитых в Буче гражданских лиц

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Украинские и французские специалисты при помощи ДНК-экспертизы идентифицировали личности 5 неопознанных людей, убитых российскими оккупантами в Буче (Киевская область). Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она рассказала, что 74 родственника без вести пропавших гражданских лиц передали генетические материалы для ДНК-экспертизы. Эксперты продолжают работать.

Напомним, российские оккупанты, захватив город Буча, убили несколько сотен мирных жителей. При этом они пытали и издевались над гражданскими лицами. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что россияне целенаправленно убивали людей по спискам, которые им помогали составлять местные коллаборанты.

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Украинские официальные лица назвала этот случай геноцидом украинцев и призвали Международный уголовный суд расследовать преступления военнослужащих РФ.

Ранее Ирина Венедиктова рассказала, что правоохранители уже установили 10 российских военнослужащих, подозреваемых в пытках и убийствах мирных жителей в Буче.

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Французская миссия и украинские эксперты / facebook.com/VenediktovaIryna/