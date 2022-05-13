В Киеве полицейские задержали коллаборанта

Он призывал сотрудничать с российскими оккупантами.

В Киеве полицейские выявили и задержали 32-летнего уроженца Хмельницкой области, который призывал сотрудничать с российскими оккупантами. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Установлено, что злоумышленник разместил в Сети видео, в котором убеждал украинцев, проживающих на временно оккупированной территории, что российские оккупанты якобы заботятся о гражданских лицах и оказывают им помощь. Он поддерживал идеи геополитических интересов РФ.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного Кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.

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Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее в Харькове задержали полицейского, который оказался агентом российских спецслужб.

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