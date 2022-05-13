Сводка Генштаба ВСУ: Оккупанты пытаются установить контроль над 4 населенными пунктами Донеччины

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Генеральный штаб ВСУ сообщает в вечерней сводке новостей о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 12 мая. Российская сторона продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, угроза остается высокой насчет будущих ударов по всей Украине.

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Известно, что в рамках проверки ВС Беларуси в Кобылянском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области продолжаются сборы с военнообязанными.

На Северском направлении враг усиливает охраны территории украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С территории РФ противник обстрелял гражданские объекты Сумской области, нанес авиаудар по Толстодубовому.

На Слобожанском направлении основные усилия ВС РФ сосредоточены на обеспечении отхода своих подразделений от Харькова и недопуске выхода подразделений Сил обороны Украины в российский тыл, который сосредоточен в районе Изюма. Враг обстрелял украинские позиции в районах Петровки, Питомника, Русских Тишек и Терновой.

На Донецком и Таврийском направлениях враг пытается установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Камянка, Марьинка и Новомихайловка.

Разбитая техника оккупантов. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Славянском направлении россияне сосредоточились на наступлении в районе Богородичное, но безуспешно. Враг вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Наносил авиаудары по районам Долины и Адамовки.

На Лиманском направлении боевики безуспешно пытаются закрепиться в районе Александровки.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенных пунктов Золотое и Комишуваха, но не имел успеха. Обстреливает Тошковку и Ореховое.

На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии россияне ведут наступление в направлении Камянки и Новоселовки, но безуспешно.

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В Мариуполе основные усилия россиян сосредоточены на блокировке украинских сил в районе "Азовстали", идут обстрелы.

На Северодонецком направлении продолжается активное огневое влияние в районе Рубежного.

На Южнобужском направлении россияне обстреляли подразделения Сил обороны Украины из ствольной артиллерии и минометов. Продолжают вести воздушную разведку.

В Генштабе ВСУ сообщают, что на оккупированных территориях продолжается ведение противоправных действий по отношению к местным жителям. Безосновательно рашисты задерживают людей, особенно тех, у кого активная проукраинская позиция.

Ранее мы писали, что россияне нарушают Конвенцию в отношении украинских военнопленных. Рашисты расстреляли украинского военного, который был у них в плену, за то, что отпросился в туалет.