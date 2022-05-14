Потери РФ в Украине: Сводка за 14 мая

Российская армия ежедневно теряет около 200-300 военнослужащих

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже более 27 тысяч солдат и офицеров, а также 1200 танков. Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба ВСУ.

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Так, в течение минувших суток российский агрессор потерял:

300 солдат (за все время - 27200),

13 танков (1218),

34 боевые бронированные машины (2934),

9 артиллерийских систем (551),

2 единицы РСЗО (195),

1 вертолет (163),

6 БПЛА оперативно-тактического уровня (411),

17 автомобилей и автоцистерн (2059),

1 единица специальной техники (​​42).

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Кроме того, в период с 24 февраля россияне потеряли 88 средств ПВО, 200 самолетов, 95 крылатых ракет (сбитых украинской ПВО), 13 кораблей и катеров.

Отмечается, что вчера самые тяжелые потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлении.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, эксперты считают, что Украина выиграла битву за Харьков. ВСУ не дали российским войскам возможности окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем выгнали их из города.

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