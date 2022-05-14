Потери РФ в Украине: Сводка за 14 мая
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже более 27 тысяч солдат и офицеров, а также 1200 танков. Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба ВСУ.
Читайте также: ВСУ отбили 10 атак и разбили множество техники РФ
Так, в течение минувших суток российский агрессор потерял:
- 300 солдат (за все время - 27200),
- 13 танков (1218),
- 34 боевые бронированные машины (2934),
- 9 артиллерийских систем (551),
- 2 единицы РСЗО (195),
- 1 вертолет (163),
- 6 БПЛА оперативно-тактического уровня (411),
- 17 автомобилей и автоцистерн (2059),
- 1 единица специальной техники (42).
Читайте также: Россия вступила в третью фазу войны - МВД
Кроме того, в период с 24 февраля россияне потеряли 88 средств ПВО, 200 самолетов, 95 крылатых ракет (сбитых украинской ПВО), 13 кораблей и катеров.
Отмечается, что вчера самые тяжелые потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлении.
Напомним, эксперты считают, что Украина выиграла битву за Харьков. ВСУ не дали российским войскам возможности окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем выгнали их из города.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.