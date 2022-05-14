Зеленский призвал США признать РФ спонсором терроризма

С таким статусом Россия автоматически попадет под новую волну санкций

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и ввести новые санкции. Об этом сообщает президентская пресс-служба по итогам встречи главы государства с делегацией американского Сената.

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"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня Украина защищает не только себя, но также демократические ценности и свободы в целом, право народов свободно выбирать себе будущее.

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"Россия осуществляет геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир, - пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее канцлер Германии заявил, что Путин не поменял свою позицию по Украине. Российский лидер загоняет свою страну в тупик и, возможно, до сих пор этого не осознает.

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