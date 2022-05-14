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В Луцке трое школьников оказались шпионами РФ

По просьбе россиян подростки фотографировали военные объекты города
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Луцке трое школьников оказались шпионами РФ
Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Луцке трое подростков шпионили против Украины в пользу России. Школьники попались возле одного из блокпостов, сообщает управление СБУ в Волынской области.

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"9 мая в Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно слонялись возле одного из блокпостов. Причину своего пребывания там школьники объяснить не смогли", - рассказали в ведомстве.

В ходе проверки телефонов детей были найдены многочисленные снимки Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта. Также обнаружилась переписка семиклассников с неизвестными абонентами из России.

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"Неизвестные расспрашивали у школьников о ситуации в регионе, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения", - рассказали в СБУ.

После этого с детьми и их родителями правоохранители провели “профилактическую беседу”.

Напомним, оккупанты планируют перепись населения на Херсонщине. Ее намерены начать 16 мая и завершить до конца месяца.

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