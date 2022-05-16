Россияне снова обстреляли Черниговщину: Уже второй раз за день

С утра до обеда было зафиксировано в районе 30 взрывов.

Россияне снова обстреляли Черниговскую область. Огонь был открыт с территории РФ уже второй раз за день. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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Так, по имеющимся данным, в районе 12:00 наблюдатели зафиксировали еще один выстрел, совершенный с российской территории в район населенного пункта Николаевка.

В понедельник, 16 мая, начиная с 09:20 и до 12:10 всего было зафиксировано в районе 30 взрывов.

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"Примерно в 12:20 со стороны РФ зафиксировали 7 взрывов ("приходов") в районе населенного пункта Гремяч. Предварительно – работал миномет", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что потерь среди личного состава нет.

Напомним, ранее СБУ опубликовала видео, на котором рашист признается в умышленном уничтожении многоэтажки Харькова.

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