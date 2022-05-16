Родные бойцов Мариуполя призвали Эрдогана привлечь Китай для их спасения

У защитников нет медикаментов, которые им нужны из-за большого числа ранений.

Жены и матери украинских военных и правоохранителей, которые держат оборону Мариуполя, находясь на заводе "Азовсталь", призвали турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана привлечь Китай для их спасения. Слова родных бойцов прозвучали в рамках пресс-конференции в Стамбуле.

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"Кольцо вокруг "Азовстали" сжалось, дальше тянуть нельзя", – подчеркивает жена одного из бойцов "Азова".

Она говорит о возложении надежды и вере, что с помощью объединения усилий Турции и усилий Китая, в лицах Эрдогана и Си Цзиньпина, можно помочь спасти "Азовсталь" и находящихся там "за гранью жизни и смерти" людей.

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Им наносят новые раны каждый день, отмечает женщина, указывая, что медикаментов, которые так нужны военным из-за большого количества ранений, у них уже нет.

"Уважаемый господин Эрдоган! Помогите, умоляем вас. Объедините усилия, обратитесь к Си Цзиньпиню и вместе с Господом Богом сделайте это – спасите "Азовсталь". Станьте носителями мира, помогите. Ведь этот поступок достоин нобелевской премии мира", – подытожила жена бойца "Азова".

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе вода из дырявых труб размывает могилы во дворах и вымывает тела погибших от рук рашистов мирных граждан.

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