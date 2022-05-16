В Киевской области нашли еще одно тело убитого оккупантами

Мужчина погиб от пулевых ранений в спину

Вчера, 15 мая, недалеко от села Вышеград на Бучанщине в Киевской области в лесополосе правоохранители нашли тело погибшего во время боевых действий мужчины. Об этом сообщили сегодня в областной полиции.

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"Тело мирного жителя находилось в кустах, и было едва усыпано землей. По предварительным данным, мужчина погиб от пулевых ранений в спину", - поделились деталями в полиции.

Также известно, что это 28-летний житель села Колонщины, что недалеко от Макарова, он проживал в селе вместе с родителями. Во время российской оккупации мужчина пропал без вести. В данный момент тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, что недавно украинские и французские специалисты при помощи ДНК-экспертизы идентифицировали личности 5 неопознанных людей, убитых российскими оккупантами в Буче.

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