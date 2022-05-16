Украина не откажется от Крыма и Донбасса в обмен на мир - Кулеба

Текущая война в конечном итоге закончится победой Украины, считает глава МИД

Украина не согласна отказаться от Крыма и Донбасса в обмен на перемирие с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg.

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"Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия", - сказал он.

По словам главы украинской дипломатии, Украина по-прежнему стремится полностью восстановить свою территориальную целостность. Это возможно с возвращением районов Донбасса и Крыма, захваченных Россией в 2014 году.

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"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами", - отметил глава МИД.

Кулеба выразил уверенность, что текущая война в конечном итоге закончится победой Украины.

Напомним, Кулеба считает, что экономика Украины пострадала сильнее, чем РФ. Пока западные санкции не навредили России достаточно, чтобы отбить желание вести войну дальше.

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