В Генштабе ВСУ рассказали о безуспешных атаках россиян на востоке

А на Северодонецком направлении противнику и вовсе пришлось отойти.

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на 83 день полномасштабного российского вторжения, 17 мая. Россияне пытаются вести наступательные действия на востоке Украины, но безуспешно. Подробности передает пресс-служба ведомства на его странице в Facebook.

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Так, на Волынском и Полесском направлении обстановка без изменений. На Северском направлении враг усилено охраняет границу, а в Сумской области он совершил минометный обстрел по подразделениям пограничников.

На Слобожанском направлении основные силы врага были брошены на сдерживание сил обороны. На Харьковском направлении войска РФ пытаются не допустить продвижения ВСУ. На Славянском направлении они пополняют потери и доукомплектовываются, пытаются возобновить наступление.

На Донецком направлении рашисты применяют авиацию, ведут обстрелы из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов. На Лиманском направлении захватчики проводили наступательные действия у Дробышево и усиливали свою группировку.

На Северодонецком направлении оккупанты вели боевые действия у Сиротино, по итогам чего из-за потерь отступили. На Бахмутском направлении безуспешные бои велись в направлении Выскрива.

На Авдеевском и Кураховском направлениях войска РФ тоже вели безуспешное наступление, а именно у Каменки и Угледара.

Что касается Новопавловского и Запорожского направлений, то активных действий рашисты там не проводили, а лишь обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйполя, Новоселке, Орехова и Каменского.

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Такая же ситуация на Южнобужском направлении. Там враг обстреливал украинские подразделения у Осокоровки, Трудолюбовки, Таврийского и Лиманы.

На Бессарабскому направлении оккупанты нанесли ракетный удар, использовав стратегическую авиацию, по Белгород-Днестровскому району. Пострадали частные здания и объекты гражданской инфраструктуры. А в Черном море войска РФ пытаются поднять со дна уничтоженный десантный катер.

За сутки ВСУ сбили самолет Су-25, 3 беспилотника и крылатую ракету.

Наша авиация наносила удары по российским захватчикам, поддерживая подразделения ВСУ. В Луганской и Донецкой областях за сутки отбито 11 атак войск РФ, уничтожено 5 танков, ЗРК "ТОР", 6 артиллерийских систем, автомобиль и 12 единиц боевой бронированной техники.

Напомним, ранее у Чернобаевки ВСУ уничтожили вражеский склад с топливом.

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