Солдаты РФ завидуют украинской армии - перехват СБУ
Российские солдаты завидуют украинской армии, которая располагает большим количеством разведывательных и ударных беспилотников. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ.
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“Нам бы беспилотники еб*чие, как у них “Байрактар”. Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас” – рассказал другу российский солдат, находящийся сегодня в Запорожской области.
Оккупант также высмеивает российскую пропаганду, рассказывающую о “величии” России, и указывает, что даже обычные дроны-квадрокоптеры российским войскам передают фермеры.
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“Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а”, - сетует оккупант.
Напомним, оккупанты подтверждают, что используют против Украины запрещенные боеприпасы. Боевики делятся по телефону ожиданиями, когда Путину все надоест и тот выведет войска.
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