Солдаты РФ завидуют украинской армии - перехват СБУ

Пока роспропаганда врет о “величии России”, солдаты в окопах жалуются, что ВСУ оснащены лучше

Российские солдаты завидуют украинской армии, которая располагает большим количеством разведывательных и ударных беспилотников. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехваченные СБУ.

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“Нам бы беспилотники еб*чие, как у них “Байрактар”. Была б тема вообще ох*енная. Птички полетали, координаты просветили, те как уе*али нас” – рассказал другу российский солдат, находящийся сегодня в Запорожской области.

Оккупант также высмеивает российскую пропаганду, рассказывающую о “величии” России, и указывает, что даже обычные дроны-квадрокоптеры российским войскам передают фермеры.

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“Пацаны там в новостях читали: поляки Украине поставили то ли 2000, то ли 200 единиц танков. Ну, счас они будут снабжать. Это вообще будет, это жо*а”, - сетует оккупант.

Напомним, оккупанты подтверждают, что используют против Украины запрещенные боеприпасы. Боевики делятся по телефону ожиданиями, когда Путину все надоест и тот выведет войска.

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