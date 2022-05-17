Германия передала Украине большую партию противотанкового оружия

Часть оружия Украина сама закупила прямо с заводов

Германия передала Украине партию вооружений для отражения российской агрессии. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

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По данным немецких журналистов, с начала мая в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.

Утверждается, что гранатометы RGW-90 были заказаны Украиной непосредственно у производителя и были оплачены украинским правительством. В то же время противотанковые мины, по мнению издания, Германия передала из запасов своей армии.

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Отмечается, что ранее из Германии в Украину были доставлены миллионы боеприпасов разного калибра, взрывчатка, противотанковые средства. Также в списке поставок упоминается некое противобункерное оружие в количестве 15 единиц.

В то же время анонсированные поставки бронетехники всё еще не стартовали. Семь САУ Panzerhaubitze 2000, как ожидается, попадут в Украину не ранее июля. С поставкой зенитных танков "Гепард" тоже возникли трудности из-за нехватки боеприпасов к ним.

Напомним, в США заказали ракеты Javelin на 300 млн долларов. Lockheed Martin инвестирует средства в увеличение производства ракет Javelin сверх нынешних 2100 штук в год.

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