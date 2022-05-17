Гордон озвучил судьбу Крымского моста

Мост, незаконно построенный оккупантами для военных целей, будет уничтожен, считает журналист

Крымский мост, незаконно проложенный россиянами через Керченский пролив, будет уничтожен. Об этом заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову.

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"У меня есть ощущение, что его разбомбят и правильно сделают, наши доблестные ВСУ. Надо понимать, что по этому мосту с материковой России подвозится вооружение для убийства наших солдат. Поэтому рано или поздно этот мост пойдет ко дну, как и вся Россия", - сказал он.

Гордон признал, что оккупанты хорошо охраняют мост, используя для этого не только ПВО, но также водолазов, спутники и другие меры. Тем не менее, журналист уверен, что уничтожение моста по силам украинской армии.

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"Если мы смогли потопить непотопляемый крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, лучший корабль всего российского флота, то, поверьте, с Крымским мостом справиться будет проще", - заявил он.

Напомним, в МВД считают, что позиционная война может затянуться на 3 года. Активная война может продолжаться до сентября, а потом перейдет в позиционную, которая затянется на годы, считает Андрусив.

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