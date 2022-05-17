На Луганщине нетрезвые солдаты РФ устроили между собой стрельбу — журналист

Российские солдаты не могут обходиться без спиртных напитков

Российские оккупанты в Украине не могут обходиться без спиртного. Поэтому при любой возможности злоупотребляют алкоголем, что влияет на боеспособности армии РФ. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook.

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"Как отмечают сами военнослужащие ВС РФ “в этом ужасе невозможно находиться трезвым”, поэтому при возможности злоупотребляют спиртным", - написал журналист.

Из-за этой пагубной привычки солдаты не могут выполнять приказы и все чаще происходят случаи правонарушений в состоянии опьянения.

Цымбалюк поделился, что 14 мая в Луганской области после очередной "пьяной" посиделки двое российских военных начали выяснять отношения с помощью стрелового оружия. Один оккупант тяжело ранен, второй находится под стражей.

Отметим, что местные жители с Херсонщины поделились ужасами, которые творили оккупанты на украинской земле.

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