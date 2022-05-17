"Друг просит в долг": в соцсетях разоблачили мошенника

Ему, согласно УК Украины, грозит до 8 лет лишения свободы.

Киберполицейские разоблачили 28-летнего жителя Сумской области, который незаконно получал доступ к профилям пользователей социальных сетей, а потом присваивал деньги граждан по схеме "друг просит в долг". Об этом сообщил Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, фигурант покупал скомпрометированные учетные данные к электронным почтовым ящикам. Потом он восстанавливал доступ к аккаунтам соцсетей, авторизовывался и рассылал сообщения друзьям взломанных аккаунтов с просьбой дань в долг деньги.

Так по схеме "друг просит в долг" злоумышленник обманул около 50 человек на общую сумму более 200 тысяч гривен.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали валютных мошенников, которые обменяли 1,2 миллиона сувенирных гривен на настоящую валюту.

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