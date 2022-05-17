В ОП подтвердили остановку переговоров с РФ, назвав будущую роль Зеленского

У российской стороны до сих пор стереотипное мышление, но любая война всегда заканчивается за столом переговоров, говорят в ведомстве.

Советник главы Офиса президента (ОП) и участник украинской делегации в мирном процессе Михаил Подоляк подтвердил остановку переговоров с Россией. Он также назвал роль президента Владимира Зеленского в будущем, когда решение войны дипломатическим путем продолжится. Слова Подоляка прозвучали в рамках телемарафона.

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Политик говорит, что Украина, будучи свободной страной, может выстраивать свои переговорные позиции в конструктивном диалоге.

"Мы их (позиции) проговариваем. Президент Владимир Зеленский активно модерирует этот процесс. И он исходит из адекватной оценки того, о чем идет речь и о чем речь может идти на переговорном процессе", – отмечает он.

В это же время РФ за 82 дня войны так и не поняла, что ситуация в Украине совершенно не такая, как думали изначально в Кремле.

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Говоря о российской стороне, а именно о пресс-секретаре главы РФ Дмитрии Пескове и о главе МИД Сергее Лаврове, советник отметил, что они свои директивы не меняют и публично выражают претензии. До сих пор в РФ думают, что в Украине есть какой-то "нацизм", хотя уже документально доказано существование одного вида нацизма – российского.

"Но они этого еще не поняли. Видимо, должно пройти еще какое-то время, чтобы мы вернулись к обсуждению этой проблемы в рамках переговорного процесса. Сегодня этот процесс приостановлен, потому что после встречи в Стамбуле каких-либо существенных изменений не было – РФ остается в своем стереотипном мышлении", – говорит Подоляк.

В это же время он подчеркивает, что любая война всегда заканчивается переговорами, и в данном случае модерировать этот процесс уже будет Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Гордон озвучил судьбу Крымского моста.

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