Подоляк высмеял уверенность Пескова в "победе", назвав реальную картину

В Кремле до сих пор уверены, что "поставленные цели будут достигнуты".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял заявления пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова об уверенности в "победе" России в войне против Украины. Политик призвал спикера определиться со значением этого слова, назвав реальную картину происходящего. Такое сообщение появилось на его странице в Twitter.

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Так, Подоляк отмечает, что "российская победа" без сомнений "будет только нарастать". Она включает в себя и масштабные санкции, и полную изоляцию, и международное пренебрежение, и массовый арест яхт, и даже "эпические битвы за села" на Харьковщине.

"Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", – подчеркнул советник.

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Напомним, Песков утверждал, мол Россия "уверена в своей победе и достижении поставленных целей", а также в том, что "все будет хорошо".

Он также говорил о мире. Но Москва хочет мира, где ее "голос будут слышать" и где ей "будет комфортно".

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