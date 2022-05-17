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В РФ произошел масштабный пожар на химическом заводе

Огонь охватил не только производственные и складские помещения, но и офисы.
 |  Автор: Виталий Кулак
В РФ произошел масштабный пожар на химическом заводе
Место происшествия / Скриншот видео YouTube

В России сегодня, 17 мая, произошел масштабный пожар на химическом заводе, который располагается в Новосибирской области. Об этом сообщили российские СМИ.

В частности, пожар произошел в городе Бердск на заводе, который перерабатывает пластик. На место происшествия немедленно прибыли спасатели.

По данным некоторых СМИ, пожар распространился на территорию в 2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил не только производственные и складские помещения, но и офисы.

К тушению этого пожара привлекли более 40 спасателей и 12 единиц специальной техники. Огонь удалось полностью потушить только спустя несколько часов.

Нужно отметить, что в России за последнее время произошла целая череда пожаров. Например, в Тюменской области загорелся торговый центр, а в Нижегородской области - завод "Капролактам".

Ранее сообщалось, что в РФ произошел масштабный пожар на рынке во Владикавказе.

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