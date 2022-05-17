В РФ произошел масштабный пожар на химическом заводе
В России сегодня, 17 мая, произошел масштабный пожар на химическом заводе, который располагается в Новосибирской области. Об этом сообщили российские СМИ.
В частности, пожар произошел в городе Бердск на заводе, который перерабатывает пластик. На место происшествия немедленно прибыли спасатели.
По данным некоторых СМИ, пожар распространился на территорию в 2 тысячи квадратных метров. Огонь охватил не только производственные и складские помещения, но и офисы.
К тушению этого пожара привлекли более 40 спасателей и 12 единиц специальной техники. Огонь удалось полностью потушить только спустя несколько часов.
Нужно отметить, что в России за последнее время произошла целая череда пожаров. Например, в Тюменской области загорелся торговый центр, а в Нижегородской области - завод "Капролактам".
Ранее сообщалось, что в РФ произошел масштабный пожар на рынке во Владикавказе.
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