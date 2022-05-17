На Луганщине во время эвакуации россияне "Градами" обстреляли автобус

Из населенных пунктов Луганской области под обстрелами сегодня удалось вывезти 73 человека

Из Северодонецка и Лисичанска сегодня эвакуировали 30 взрослых и 6 детей. Автобус с людьми попал под российский обстрел "Градами". Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами", - поделился Гайдай.

Трасса до сих пор простреливается российскими войсками, поэтому автобус попал под удар из "Градов". Глава ОВА отметил, что обошлось без пострадавших и сейчас все находятся в безопасности.

Он добавил, что сегодня удалось вывезти 8 жителей Врубовки и 32 - из Горской общины. В общей сложности сегодня из Луганской области эвакуированы 73 человека.

Отметим, что сегодня Сергей Гайдай поделился видео с последствиями после российских обстрелов в Лисичанске.

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