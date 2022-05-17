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На Луганщине во время эвакуации россияне "Градами" обстреляли автобус

Из населенных пунктов Луганской области под обстрелами сегодня удалось вывезти 73 человека
На Луганщине во время эвакуации россияне "Градами" обстреляли автобус
Луганщину обстреляли из "Градов". Иллюстративное фото / facebook.com/mod.mil.rus

Из Северодонецка и Лисичанска сегодня эвакуировали 30 взрослых и 6 детей. Автобус с людьми попал под российский обстрел "Градами". Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами", - поделился Гайдай.

Трасса до сих пор простреливается российскими войсками, поэтому автобус попал под удар из "Градов". Глава ОВА отметил, что обошлось без пострадавших и сейчас все находятся в безопасности.

Он добавил, что сегодня удалось вывезти 8 жителей Врубовки и 32 - из Горской общины. В общей сложности сегодня из Луганской области эвакуированы 73 человека.

Отметим, что сегодня Сергей Гайдай поделился видео с последствиями после российских обстрелов в Лисичанске.

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