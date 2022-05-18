За день ВСУ сбили 15 воздушных целей оккупантов

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

За минувшие сутки, 17 мая, украинские ПВО и ВВС сбили 15 воздушных целей российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, украинские защитника вчера сбили 11 БПЛА оперативно-тактического уровня и 4 крылатые ракеты.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 17 мая 2022 года украинские ПВО и ВВС сбили 201 самолет и 167 вертолетов российских оккупантов. Также сбито 436 БПЛА оперативно-тактического уровня и 97 крылатых ракет.

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро среды, 18 мая, почти на всех направлениях войска РФ пытаются удержать занятые позиции, оборудовать их, пополнять запасы и улучшать свое тактическое положение. На Харьковском направлении оккупанты пытаются не дать продвигаться ВСУ.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают пытаться наступать. В частности, на Лиманском, Авдеевском, Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

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Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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