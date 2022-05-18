Военные РФ убили в Украине 229 детей
С начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину и по состоянию на 18 мая 2022 года в Украине из-за преступных действий российских оккупантов погибли 229 детей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Кроме того, за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину более 424 ребенка получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего детей пострадало в Донецкой (141), Киевской (116), Харьковской (100), Черниговской (68), Херсонской (48) и Николаевской (44) областях.
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Так, 17 мая в результате ракетного обстрела российскими оккупантами города Бахмут (Донецкая область) тяжелое ранение получила 9-летняя девочка.
Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.
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