Россияне ударили ракетами по Николаеву: Есть пострадавший
В среду, 18 мая, российские войска ударили ракетами по Николаеву. В результате обстрела минимум один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Так, согласно опубликованной информации, в результате ракетного удара в одном из частных домов в Ингульском районе возник пожар. Минимум один человек пострадал, получил осколочные ранения.
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Как отмечают спасатели, пожар распространился по площади дома в 50 квадратных метров. Его ликвидировали.
Напомним, российские войска также запустили ракеты и по Днепру. Были повреждены два жилых дома и разрушен объект транспортной инфраструктуры. Одна женщина пострадала.
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