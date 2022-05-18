Россияне ударили ракетами по Николаеву: Есть пострадавший

Из-за удара в одном из жилых домов произошел пожар.

В среду, 18 мая, российские войска ударили ракетами по Николаеву. В результате обстрела минимум один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Так, согласно опубликованной информации, в результате ракетного удара в одном из частных домов в Ингульском районе возник пожар. Минимум один человек пострадал, получил осколочные ранения.

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Как отмечают спасатели, пожар распространился по площади дома в 50 квадратных метров. Его ликвидировали.

Напомним, российские войска также запустили ракеты и по Днепру. Были повреждены два жилых дома и разрушен объект транспортной инфраструктуры. Одна женщина пострадала.

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