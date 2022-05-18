Среди оккупантов растет недовольство участием в боевых действиях - ГУР

Российские военные все чаще отказываются от выполнения приказов

Российские боевики все чаще отказываются от выполнения приказов. Иллюстративное фото / EPA / UPG

В российских военных подразделения растет недовольство участием в боевых действиях. Оккупанты все чаще отказываются выполнять приказы проводить активные наступательные действия в Украине. Об этом сегодня сообщили ГУР МО Украины.

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"Несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации. Командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения", - поделились подробностями в украинской разведке.

Тех, кто больше всего требовал возвращения, отправили в самые опасные участки фронта, в надежде на их гибель, как сообщили в ГУР.

В разведке добавили, что в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии решили наполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами, чтоб выявить и нейтрализовать инициаторов отказа от участия в войне.

Ранее в ГУР сообщали, что Россия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп и вынуждена срочно комплектовать новые плохо подготовленные группы.

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