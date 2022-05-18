В Крыму начали мобилизовать бывших военных ВСУ

Перешедшие на сторону врага в 2014 году военные, будут воевать против Украины

На фоне проблем с мобилизацией новых пополнений для российское армии в России решили отправить воевать против Украины бывших военнослужащих ВСУ из Крыма, изменивших присяге в 2014 году. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

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"В апреле они организовали принудительную мобилизацию в ЛДНР. Однако люди начали прятаться, а на фронте эти солдаты разбегались при первых обстрелах. Поэтому Кремль нашел новое решение - мобилизация крымских предателей 2014 года", - рассказал он.

По словам Андрусива, в ходе аннексии Крыма 8 лет назад на сторону оккупантов перешли около 14 тыс. военнослужащих украинской армии.

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"За 8 лет многие из них демобилизовались и ушли со службы. Так вот, сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые бригады, находящиеся на восстановлении в Крыму. ", - добавил он.

Андрусив отметил, что в случае попадания в плен крымчане в отличие от российских граждан не подлежат обмену. Их будут судить по статье о государственной измене, которая предусматривает наказание в виде 15-летнего тюремного срока.

Напомним, вывезенных с "Азовстали" могут обменять на кадыровцев. Об этом заявил российский журналист и оппозиционер Андрей Пионтковский.

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