Кличко рассказал, что России нужна Украина, но без украинцев

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе рассказал об увиденных зверствах оккупантов в Буче.

Оккупанты занимаются геноцидом украинцев - им нужна Украина, очищенная от граждан. Об этом рассказал бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко.

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В качестве примера он привел Бучу, где российские захватчики убили много мирных людей, некоторых из них казнили выстрелом в голову.

"России нужна Украина. Но, как мы видим, их интересует Украина без украинцев. Именно поэтому российские войска убивают гражданское население: резня, бомбардировка жилых кварталов запрещенными фосфорными и кассетными бомбами. Я был в Буче, видел все своими глазами. Видел замученных пытками гражданских со связанными за спиной руками. Их всех убили выстрелом в затылок. Это казнь", - рассказал Кличко

Он также сообщил, что из-за зверств российской армии число пострадавших определить довольно сложно, так как и по сей день находятся места их массовых захоронений.

"Пострадало много детей: убито или ранено более 1000 человек. Мы не знаем точных цифр, ведь постоянно находим новые места массовых казней. Мы не знаем точных цифр, ведь количество пострадавших растет каждый день. Геноцид украинского народа должен быть остановлен. Мир связан в одно целое, нравится вам это или нет. И война в Украине скажется на жизни всего мира. Будут расти цены на газ и продукты. Если мы проиграем, - то все проиграют", - подчеркнул Владимир Кличко.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".