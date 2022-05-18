Еще одна страна решила увеличить поставки вооружений Украине

Она также лидирует в вопросах реабилитации раненных украинских защитников.

Нидерланды стали еще одной страной, которая решила увеличить поставки вооружений Украине. Подробности рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

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Так, указанное заявление глава МИД опубликовал после встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

"Встреча с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В Украину планируется доставить больше вооружения и другой техники", – пишет Кулеба.

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Он также выразил благодарность государству за лидерство в вопросах укрепления украинской обороноспособности, а также в вопросах реабилитации украинских защитников, которые получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате США закончили обсуждать проект помощи Украине на $40 млрд.

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