Еще одна страна решила увеличить поставки вооружений Украине
Нидерланды стали еще одной страной, которая решила увеличить поставки вооружений Украине. Подробности рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
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Так, указанное заявление глава МИД опубликовал после встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.
"Встреча с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В Украину планируется доставить больше вооружения и другой техники", – пишет Кулеба.
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Он также выразил благодарность государству за лидерство в вопросах укрепления украинской обороноспособности, а также в вопросах реабилитации украинских защитников, которые получили ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате США закончили обсуждать проект помощи Украине на $40 млрд.
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