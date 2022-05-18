Депутат от ОПЗЖ "под кайфом" напал на правоохранителей

Его хотели проверить на возможное сотрудничество с российскими оккупантами.

В Кропивницком депутат от запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил драку с правоохранителями. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В сообщении говорится, что во время оперативных мероприятий сотрудники ГБР пытались проверить депутата Кропивницкого горсовета на предмет возможного сотрудничества с российскими оккупантами. Однако, депутат начал жестко сопротивляться.

В дальнейшем, чтобы избежать задержания, депутат попросил доставить его в больницу в связи с плохим самочувствием. Несмотря на это, сотрудники ГБР выявили у него незарегистрированное оружие, боеприпасы и наркотические вещества. Сам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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В отношении депутата открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми боеприпасами). Проверяется его возможная причастность к сотрудничеству с российскими оккупантами.

Напомним, ранее в Харькове задержали полицейского, который оказался вражеским агентом.

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Депутат от ОПЗЖ напал на правоохранителей / dbr.gov.ua

Депутат от ОПЗЖ напал на правоохранителей / dbr.gov.ua

Депутат от ОПЗЖ напал на правоохранителей / dbr.gov.ua