На выезде из Херсонщины образовалась огромная пробка – Денисова
На выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка, так как российские оккупанты не пропускают мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. Об этом в Facebook рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.
Она отметила, что тысячи автомобилей с гражданскими лицами пытаются выехать из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, но оккупанты их не пропускают. Автомобили в дорожной пробке стоят по несколько дней, а люди испытывают нехватку в воде и продуктах питания.
Денисова также подчеркнула, что существует большая опасность со стороны российских оккупантов, которые обстреливают автомобили с мирными жителями.
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Ранее Денисова сообщила, что на временно оккупированной территории Херсонской области осталось около 500 тысяч человек. И это при том, что до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину там проживало около 1 млн человек.
Напомним, ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.
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