На выезде из Херсонщины образовалась огромная пробка – Денисова

Российские оккупанты не пропускают мирных жителей на подконтрольную Украине территорию.

На выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка, так как российские оккупанты не пропускают мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. Об этом в Facebook рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что тысячи автомобилей с гражданскими лицами пытаются выехать из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, но оккупанты их не пропускают. Автомобили в дорожной пробке стоят по несколько дней, а люди испытывают нехватку в воде и продуктах питания.

Денисова также подчеркнула, что существует большая опасность со стороны российских оккупантов, которые обстреливают автомобили с мирными жителями.

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Ранее Денисова сообщила, что на временно оккупированной территории Херсонской области осталось около 500 тысяч человек. И это при том, что до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину там проживало около 1 млн человек.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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