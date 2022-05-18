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На выезде из Херсонщины образовалась огромная пробка – Денисова

Российские оккупанты не пропускают мирных жителей на подконтрольную Украине территорию.
 |  Автор: Виталий Кулак
На выезде из Херсонщины образовалась огромная пробка – Денисова
Иллюстративное фото / facebook.com/MReintegration

На выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка, так как российские оккупанты не пропускают мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. Об этом в Facebook рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что тысячи автомобилей с гражданскими лицами пытаются выехать из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, но оккупанты их не пропускают. Автомобили в дорожной пробке стоят по несколько дней, а люди испытывают нехватку в воде и продуктах питания.

Денисова также подчеркнула, что существует большая опасность со стороны российских оккупантов, которые обстреливают автомобили с мирными жителями.

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Ранее Денисова сообщила, что на временно оккупированной территории Херсонской области осталось около 500 тысяч человек. И это при том, что до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину там проживало около 1 млн человек.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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