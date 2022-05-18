В Чернобыльской зоне возник пожар: огонь охватил 1500 га

Сообщается, что радиационное состояние в регионе в пределах контрольных уровней

Сегодня в Чернобыльской зоне отчуждения в Опачицком лесничестве произошел пожар, площадь которого составляет более 1500 га. В ведомстве этот пожар назвали крупнейшим с начала года. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

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"Тушение затруднено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации - похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин", - заявили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Там также сообщили, что дым может перемещаться в сторону Киева и Вышгорода, однако, успокоили, что радиационное состояние в регионе в пределах контрольных уровней.

В тушении принимают участие сотрудники 11 Государственного пожарно-спасательного отряд ГУ ГСЧС Украины в Киевской области и пожарные ДСП "Северная Пуща".

Напомним, что сегодня в Вышгородском районе Киевской области вблизи Чернобыльской зоны сотрудники ГСЧС уже потушили один лесной пожар.

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