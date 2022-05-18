Мне их не жалко: Оккупант рассказал, как убивает мирных украинцев

Солдаты РФ не стесняются признаваться родным в зверствах, которые совершают в Украине

Российские оккупанты расстреливают мирных жителей, которые пытаются покинуть захваченные территории. Об этом свидетельствуют новые перехват телефонного разговора, который опубликовала СБУ.

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“Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы хе*ачи и пох*р”, – честно признается оккупант в беседе с женой, и та с ним соглашается.

В СБУ уточнили, что подразделение, из которого этот “освободитель”, сейчас находится на востоке Украины и занимается истреблением украинцев, стремящихся спасти свои жизни.

Напомним, захватчики начали учить украинский язык из-за страха "партизанщины". В перехваченном диалоге два боевика попрощались на украинском языке.

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