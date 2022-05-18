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Арестович назвал новую задачу врага на востоке

Выход на границы Луганской и Донецкой областей больше не в приоритете
 |  Автор: Юрий Кобзар
Арестович назвал новую задачу врага на востоке
Алексей Арестович / facebook.com/president.gov.ua

Российские войска в районе Донбасса готовятся перейти к обороне, но сперва хотят нанести достаточный урон украинской армии. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью “Фейгин Live”.

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По его словам, сейчас россияне хотят перейти к обороне, однако постоянные контратаки ВСУ не дают им как следует окопаться.

"Видно, что не столько сейчас их волнует выход на границы Луганской и Донецкой областей, это абсолютно нереально, особенно в Донецкой, сколько попытка нанести поражение группировкам ВСУ, которые угрожают переходу в оборону", — сказал Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ разгромили командный пункт бригады морской пехоты РФ. Командир бригады российских оккупантов получил тяжелое ранение.

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