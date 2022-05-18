Арестован замдиректора ЧАЭС: Его проверяют на госизмену

ГБР считает, что чиновник мог способствовать захвату атомной станции россиянами

Заместителя директора Чернобыльской АЭС проверяют на предмет возможного совершения государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что еще в марте ГБР совместно с СБУ задержали заместителя гендиректора ЧАЭС, который самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался в Закарпатской области. Ему уже сообщено о подозрении по соответствующей статье Уголовного кодекса (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и назначен арест в качестве меры пресечения.

“Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. Вдобавок, в ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины”, - говорят в ГБР.

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Так, сейчас правоохранители проверяют, не мог ли подозреваемый оказать какое-либо содействие российским оккупантам, которые в конце февраля захватили атомную станцию. В этой связи проведены обыски в административных помещениях ЧАЭС и по месту жительства фигуранта. Также опрошены свидетели.

Если информация получит подтверждение, чиновнику грозит ответственность по ч. 1 ст. 111 УК Украины - государственная измена.

Напомним, военный РФ в суде признался, что убил мирного украинца. Ему, согласно УК Украины, грозит до 15 лет лишения свободы.

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