Оккупанты готовят пресс-тур в Мариуполь для иностранных СМИ - ГУР

Поскольку российским СМИ никто не верит, РФ пытается использовать иностранные СМИ для продвижения своей лжи

Россия решила организовать для иностранных журналистов пресс-тур по оккупированным территориям Украины, чтобы через них распространить свои фейки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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“Осознав, что мировая общественность больше не верит лживым сообщениям российских телеканалов, кремлевские пропагандисты решили привлечь к своей деятельности европейских журналистов и мировые СМИ”, - говорится в сообщении.

Так, с 18 по 21 мая оккупанты намерены привезти иностранных журналистов в разрушенные районы Мариуполя. По данным разведки, для создания нужной картинки в город со всех захваченных территорий уже свезены обломки украинских боеприпасов. Кроме того, в ГУР говорят о планируемом подвозе из Донецка и Горловки "местных очевидцев", которые расскажут иностранцам о "преступлениях" ВСУ в Мариуполе.

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В "пресс-туре", который также затронет Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск и Донецк, Россия хочет задействовать журналистов из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, Беларуси, Индии, Венесуэлы, Болгарии и ОАЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что солдаты РФ завидуют украинской армии. Пока роспропаганда врет о “величии России”, солдаты в окопах жалуются, что ВСУ оснащены лучше.

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