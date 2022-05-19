Почему военное положение продлили сразу на 3 месяца: У Зеленского ответили

Верховная Рада в любой момент может упразднить его.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский объяснил, почему военное положение в Украине продлили сразу на 3 месяца. Дело в том, что ожидаемое контрнаступление ВСУ требует больше времени, чем оборона. Слова политика передает пресс-служба "Слуги народа".

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Так, Вениславский напоминает, что начиная с 24 февраля, с момента полномасштабного российского вторжения, в Украине дважды продлевали военное положение.

Сейчас есть осознание того, что российские оккупанты сосредоточили усилия на строительстве защитных укреплений на территориях, которые временно захвачены.

"Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем", – говорит представитель президента.

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В это же время политик объясняет, что если ВСУ освободят Украину от российских оккупантов полностью меньше срока в 3 месяца, то Верховная Рада отменит положение раньше.

Напомним, ранее в МИД назвали 4 элемента победы Украины.

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