Украина не согласится на перемирие, пока РФ не выведет войска - ОП

У Зеленского говорят, что никаких перемирий до полной победы не планируют

Украина не согласится ни на какое временное перемирие с Россией, а будет воевать до полного вывода российских войск с украинской территории. Об этом у себя в Твиттер заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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“Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа — оружие, санкции и деньги”, - написал он.

Подоляк подчеркнул, что украинское общество не заинтересовано в подписании очередного “Минска”, поскольку это будет означать возобновление войны через несколько лет.

Напомним, в МВД считают маловероятным, что Лукашенко пойдет войной на Украину. Такой вариант маловероятен и на это есть несколько причин.

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