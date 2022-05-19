Войска РФ обстреляли эндокринологическую больницу в Харькове

В результате действий противника, по предварительным данным, никто не пострадал.

В четверг, 19 мая, российские войска обстреляли Киевский район Харькова. Один из снарядов попал в котельную Института проблем эндокринной патологии. Подробности передает глава местной ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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Политик отмечает, что войска РФ совершили обстрел в районе 04:00. По предварительной информации никто не пострадал.

Враг открывал огонь не только по Харькову, но и по селу Циркуны в Харьковском районе. Были повреждены два частных домовладения, говорит он.

По словам Синегубова, ночью была госпитализирована 63-летняя женщина, получившая ранение в результате обстрела Лозовского района.

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На протяжении дня оккупанты обстреливали, в том числе, Циркуны, Прудянку и Ольховатку. Трое мирных граждан пострадали. А вчера днем в очередной раз была обстреляна Салтовка и Пятихатка, пострадали тоже три человека.

Глава ОГА подчеркивает, что сейчас на Харьковщине идут активные боевые действия. Россияне пытаются удержать ранее занятые рубежи и провести контратаки, но ВСУ наносят им серьезные потери. А на Изюмском направлении противник вел наступление у Великой Камышевахи, но понес огромные потери и был вынужден отступать.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Лимана, что в Донецкой области, погибли семь мирных жителей.

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