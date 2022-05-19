Воодушевляет Путина: Кулеба против "заменителей" статуса кандидата в ЕС

Такая политика в отношении Украины уже потерпела неудачу, говорит он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил против того, чтобы в Евросоюзе придумывали "заменители" и альтернативы статусу кандидата на членство для Украины. Такая политика лишь воодушевляет главу РФ Владимира Путина, заявил глава МИД на своей странице в Twitter.

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Так, Кулеба объясняет, что некоторые государства Евросоюза занимаются практикой стратегической неопределенности в европейской перспективе Украины. Однако эта политика уже потерпела неудачу, ее стоит прекратить.

"Это воодушевило Путина", – говорит министр об альтернативах членства Украины.

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Он отмечает, что стране не нужны различные "заменители" статуса кандидата в ЕС. Такие альтернативы лишь показывают второсортное отношение к Украине, задевая чувства и самих украинцев.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что оценка заявки Украины в Евросоюз будет в конце июня.

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