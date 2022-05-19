В Харькове снесли памятник князю Александру Невскому - видео

Во время сноса у памятника откололась голова

Сегодня в Харькове снесли памятник князю новгородскому, киевскому и владимирскому Александру Невскому. Об этом сообщили в местных Telegram-каналах и поделились видео с места события.

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Как сообщают местные издания, памятник с 2004 года стоял в сквере на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова, напротив храма Александра Невского. Автором памятника является харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов. Монумент был установлен к 350-летию со дня основания Харькова.

По задумке автора Сейфаддина Гурбанова, Александр Невский должен выглядеть так, как будто произносит: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".

Судя по видео, памятник был демонтирован с помощью тросов и грузовика. Во время падения он повредил пьедестал, а у самого памятника откололась голова. Рядом с постаментом во время демонтажа были люди в военной форме.

Напомним, что на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются удержать ранее захваченные позиции и хотят не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.

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