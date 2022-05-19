Не все смогут купить: В Николаеве разрешат продавать алкоголь

Власти планируют ввести ряд ограничений на реализацию этого товара.

В Николаеве власти разрешать продавать алкоголь некоторому виду бизнеса. Однако купить его смогут не все. Подробности рассказал глава местной ОВА Виталий Ким.

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Так, политик говорит, что по просьбам бизнеса власти собираются разрешить продавать слабоалкогольные напитки на неделю. В частности, продавать его смогут в барах и на летних площадках. Но будут введены строгие ограничения, они коснутся военных. Последним продавать алкоголь будет запрещено.

На этом фоне власти сократят комендантский час. Распоряжение уже готовится, отмечает Ким.

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Стоит отметить, что в данный момент в Николаеве комендантский час длится с 21:00 до 06:00.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область.

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