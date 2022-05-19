Посевная военного времени: Один трактор стерегут две САУ - видео
В Украине посевная кампания военного времени проходит активно. Несмотря на то, что на восточной части ведутся тяжелые активные боевые действия, тракторы все равно выходят на поле по возможности. В сети появился ролик, как проходит посевная на Донбассе.
Читайте также: РФ хочет отрезать Луганщину от всех регионов - ГайдайВ восточном регионе посев идет под прикрытием. Один трактор стерегут две самоходные артиллерийские установки (САУ).
Несмотря на то, что Украине, вероятнее всего, не удастся получить такой же урожай, как в прошлые годы, посевная началась по всей Украине. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что только на Луганщине не начались посевы, однако ситуация могла и измениться.
Ранее мы писали, что лидер экологического движения в Мариуполе назвал 9 главных угроз в блокадном городе, что могут привести к катастрофе. Среди них - множество трупов, отсутствие работающих канализаций, водоснабжения, водоочистки.