Посевная военного времени: Один трактор стерегут две САУ - видео

В сети появился ролик, как проходит посевная кампания в восточной части Украины.

В Украине посевная кампания военного времени проходит активно. Несмотря на то, что на восточной части ведутся тяжелые активные боевые действия, тракторы все равно выходят на поле по возможности. В сети появился ролик, как проходит посевная на Донбассе.

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В восточном регионе посев идет под прикрытием. Один трактор стерегут две самоходные артиллерийские установки (САУ).

Несмотря на то, что Украине, вероятнее всего, не удастся получить такой же урожай, как в прошлые годы, посевная началась по всей Украине. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что только на Луганщине не начались посевы, однако ситуация могла и измениться.

Ранее мы писали, что лидер экологического движения в Мариуполе назвал 9 главных угроз в блокадном городе, что могут привести к катастрофе. Среди них - множество трупов, отсутствие работающих канализаций, водоснабжения, водоочистки.