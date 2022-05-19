Укрпочта назвала дату выпуска новой марки о "русском корабле"

23 мая - это 40-й день потопления флагмана черноморского флота - крейсера "Москва" (того самого, который был послан украинскими военными в известном направлении в первые дни войны).

Укрпочта 23 мая выпустит марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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23 мая - это 40-й день потопления флагмана черноморского флота - крейсера "Москва" (того самого, который был послан украинскими военными в известном направлении в первые дни войны).

Марка будет выпущена тиражом 5 млн экземпляров в двух номиналах: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для отправлений по Украине и "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для международных отправлений. Стоимость листа - 69 гривен и $4,5 соответственно.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украина может вернуть Крым и Донбасс. По его мнению, в Украине достаточно потенциала для борьбы, хотя и будет это не так скоро.