В СНБО предупредили, что война не закончится в мае

Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

РФ не так слаба, как кажется, поэтому война с ней будет продолжаться еще определенное время, она не закончится в мае. Такое заявление в интервью для НВ сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Люди, которые говорят, что война закончится в мае, или через неделю - легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, какую военную помощь предоставят международные партнеры Украины. При этом уже сейчас заметно, что ВСУ и войска РФ в некоторых компонентах достигли определенного равенства – российские оккупанты с трудом атакуют.

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Данилов отметил, что войска РФ по-прежнему используют крылатые ракеты, авиацию, военные корабли и подводные лодки.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления по видеосвязи перед Верховной Радой заявил, что Украина победит в войне с Россией, а западные страны в этом ей окажут всестороннюю помощь.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в бою под Харьковом захватили российскую 152 мм самоходную гаубицу Акация-М.

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