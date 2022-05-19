Данилов назвал судьбу Донбасса после полного освобождения

У жителей региона, который временно захвачен рашистами, будет выбор, говорит он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал судьбу временно оккупированного Донбасса после его полного освобождения. Его слова прозвучали в интервью "НВ".

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Так, Данилов призывает не забывать, что у Украины есть четко зафиксированные границы 1991 года, которые международные и признанные. И все эти границы обязательно вернутся нашей стране.

Секретарь СНБО советует тем людям, которые не хотят жить по украинским законам, выбрать для жизни любую другую страну, мол "мир свободный".

"…или оставаться здесь, уважать украинские законы и Конституцию. У людей в Луганской и Донецкой областях есть выбор", – подчеркнул Данилов.

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Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ начнут освобождать регион от российских захватчиков в конце июня-начале июля. Рашисты это уже знают и "готовятся паковаться в пакеты" и убегать в РФ.

А в НАТО говорили, что у Украины достаточно сил для возвращения Донбасса и Крыма силовым путем.

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