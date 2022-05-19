В РФ назвали условие для снятия морской блокады с Одессы

Россия считает, что продовольственный кризис в мире вызван не только блокадой

Россия готова обсуждать снятие морской блокады с Украины только в комплексе с отменой санкций, введенных против самой РФ. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

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Отмечается, что из-за российского вторжения в украинских портах скопилось большое количество зерна, которое теперь невозможно поставить на глобальный рынок. Из-за этого продовольственная ситуация в мире резко обострилась.

"Здесь нужно не только обращение в РФ, но и глубоко смотреть на весь комплекс причин, вызвавший нынешний продовольственный кризис. И в первую очередь, это те санкции, которые введены против России со стороны США и ЕС, которые мешают нормальной свободной торговле, в в том числе и продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи”, - заявил Руденко.

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Он подчеркнул, что этот вопрос нужно рассматривать “очень комплексно и всесторонне”.

“Если наши партнеры хотят достичь решения, то нужно, в том числе решать проблемы, связанные с отменой санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт", – сказал он.

Напомним, экономический рост РФ замедляется значительнее, чем ожидалось. Рост ВВП России упал до 3,5%, несмотря на средние прогнозы экономистов в 3,7%.

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